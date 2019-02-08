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أعطال إلكترونية تجبر "فولفو" على سحب سياراتها في روسيا

عالم السيارات

أعطال إلكترونية تجبر
Reuters HB
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أعلن وكلاء شركة فولفو في موسكو عن عزم شركتهم سحب بضعة نماذج من سياراتها من الأسواق الروسية.

وذكر بيان صادر عن الشركة أن عملية السحب ستشمل 1937 سيارة من طراز "S90" و"V90 Cross Coutry" و"XC40" و"XC60" و"XC90"، طرحت في روسيا ما بين يناير وديسمبر 2017.

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أما سبب سحب هذه السيارات، فهو اكتشاف أعطال في أنظمتها الإلكترونية تؤدي أحيانا إلى تعطيل ميزة "Volvo On Call"، أو توقف أنظمة الطوارئ وتحديد المواقع في السيارة.

وأوضحت "فولفو" أنها ستتواصل مع عملائها مالكي السيارات التي ستسحب للصيانة في روسيا، وعلى الراغبين بالتأكد من خلو سياراتهم من مثل تلك المشكلات، الدخول إلى موقع "فولفو" الإلكتروني على الإنترنت، وإدخال رمز "VIN" الخاص بالسيارة في حقل خاص.

المصدر: فيستي

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