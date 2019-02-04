"كيا" تستبدل "Mohave" بسيارة أكبر وأكثر عصرية

أعلنت شركة كيا أنها بدأت باختبار سيارات "Telluride" رباعية الدفع الكبيرة، التي ستصبح بديلة لمركبات "Mohave" الشهيرة.

وستبني الشركة هذه السيارات على منصات "Mohave" التي طرحتها كيا العام الجاري، مع بعض التعديلات التي تجعل من المنصة أمتن وأكثر ملائمة للمحرك الكبير، وأنظمة التعليق الخاصة المطورة للطرق الوعرة.

ومن الداخل، ستأتي "Telluride" بقمرة تتسع لسبعة ركاب، وأجهزة إلكترونية متطورة وشاشات للتحكم بأنظمة القيادة والمولتيميديا، فضلا عن شاشات تعمل باللمس أمام كل راكب لمشاهدة الأفلام.

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كما ستزود هذه السيارات بعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، و3 أنواع من المحركات، محرك ديزل بسعة 3.0 لترات وعزم 250 حصانا، ومحركي بنزين بسعة 3.8 و4.6 لتر، بتقنيات خاصة تقلل من إصدارهما للغازات الملوثة للبيئة.

المصدر: فيستي