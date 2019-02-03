 
مباشر

"تويوتا" تسحب عشرات آلاف السيارات في روسيا

عالم السيارات

Reuters FW1F/Christopher Cushing
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lei0

أعلنت هيئة الرقابة على جودة المنتجات في روسيا أن أكثر من 84 ألف سيارة تويوتا ولكزس ستسحب من الأسواق الروسية.

وأوضحت الهيئة أن سبب سحب هذه السيارات هو خلل في الوسائد الهوائية لأنظمة الأمان، وأن الخلل اكتشف في عدة مركبات "Hilux" و"Auris" و"Corolla" أطلقتها تويوتا في روسيا ما بين عامي 2011 و2018، وكذلك سيارات "GX 460" و"IS250C" و"IS-F" من "لكزس" والتي طرحت هناك في الفترة نفسها.

إقرأ المزيد
"JAC" الصينية تطرح سيارات بيك آب جديدة في روسيا

من جانبهم، أكد وكلاء تويوتا في موسكو أن عملية استبدال الوسائد الهوائية في تلك السيارات ستتم مجانا في كافة مراكز شركتهم على أراضي الاتحاد الروسي. كما يمكن تسجيل الطلبات لصيانتها عبر الموقع الرسمي لتويوتا على الإنترنت.

يذكر أن "تويوتا" كانت قد سحبت أكثر من 1.4 مليون سيارة من أسواق العالم عام 2016، بسبب المشاكل الفنية نفسها، وتسبب تلك الحملة لها حينها بخسائر وصلت لعشرات ملايين الدولارات.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منطقة تونا الجبل منطقة عذراء.. تصريحات مدير المجلس الأعلى للأثار في مصرعن كشف أثري جديد !