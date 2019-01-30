"JAC" الصينية تطرح سيارات بيك آب جديدة في روسيا

أكد وكلاء شركة "JAC" الصينية في موسكو عزم شركتهم طرح سيارات "JAC T6" البيك الحديثة على الأراضي الروسية.

وستطرح هذه السيارات في روسيا بنوعين من المحركات، محرك بنزين توربيني بسعة لترين وعزم 177 حصانا، ومحرك ديزل بنفس السعة بعزم 136 حصانا.

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كما ستزود تلك المركبات بعلب سرعة ميكانيكية بـ 6 مراحل، وعجلات بمقاس 17 إنشا، وأنظمة "ABS" للفرملة، ونظامي دفع خلفي ورباعي.

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وستأتي النسخ الغالية من هذه السيارات بأحدث الأنظمة الإلكترونية، كمستشعرات المسافات والكاميرات الأمامية والخلفية، وأجهزة تسخين للزجاج والمرايا والمقاعد، وأنظمة مولتيميديا وتكييف متطورة.

المصدر: فيستي