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"McLaren" تختبر سيارة رياضية فائقة

عالم السيارات

vesti.ru
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أعلنت شركة "McLaren" أنها تختبر سيارة "600LT" الرياضية الجديدة استعدادا لإطلاقها العام الجاري.

وجاءت هذه السيارة بهيكل "MonoCell" متين من ألياف الكربون، جعل وزنها أقل بـ 100 كلغ تقريبا من وزن سيارات "570S" الرياضية الشهيرة.

كما زودت المركبة بمحرك توربيني رياضي بسعة 3.8 لتر، و8 أسطوانات، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.9 ثانية فقط، والوصول بها إلى سرعة تصل إلى 324 كلم/ساعة.

vesti.ru

ولضمان ثباتها على السرعات العالية والمنعطفات، زودت هذه المركبة بنظام تعليق رياضي خاص، وأنظمة فرامل قوية، وجناح هوائي من الخلف.

المصدر: فيستي

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