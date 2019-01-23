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سيارات قديمة يصعب التخلي عنها

عالم السيارات

سيارات قديمة يصعب التخلي عنها
vesti.ru
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نشر خبراء من "iSeeCars" المتخصصة بتحليل البيانات قائمة ببعض السيارات التي لا يفضل أصحابها التخلي عنها، رغم استخدامهم لها لأكثر من 10 سنوات.

وفي رأس القائمة جاءت سيارات "Toyota Highlander" الكروس أوفر، والتي بينت الإحصائيات أن نحو 18.5% من مالكيها استعملوها لنحو 15 سنة، ورفضوا التخلي عنها كونها حافظت على قدر جيد من الكفاءة في العمل رغم قدمها.

vesti.ru

أما المرتبة الثانية فاحتلتها سيارات "Toyota Prius" الهجينة، وتلتها سيارات "RAV4" و"Tundra" و"Camry" المصنعة من قبل تويوتا أيضا.

vesti.ru

كما ضمت القائمة سيارات "Honda Pilot"، و"Forester" من سوبارو، و"Mazda MX-5"، وبضع نماذج من سيارات شيفروليه و"GMC".

المصدر: فيستي

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