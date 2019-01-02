"رينو" تطلق سيارة عائلية مميزة

أعلنت شركة رينو عن نيتها طرح النموذج الجديد من سيارات "Dokker" العائلية الشهيرة.

وستأتي تلك المركبات بهيكل "ميني فان" أنيق، وقمرة تتسع لسبعة ركاب، وصندوق خلفي كبير قادر على استيعاب الكثير من الحاجيات أثناء السفر مع العائلة، ويمكن توسيعه أكثر بطي الصف الخلفي من المقاعد عند الحاجة.

youtube/ Top Car Reviews

أما واجهة القيادة، فستأتي بسيطة تتوسطها شاشة تعمل باللمس بحجم 7 بوصات، ويزود المقود بأزرار للتحكم بالصوت والرد على مكالمات الهاتف عبر مايكروفونات السيارة.

youtube/ Top Car Reviews

وتقنيا، ستزود هذه المركبات بنوعين من المحركات، بنزين بسعة 1.6 لتر وعزم 90 حصانا، وديزل بسعة 1.5 لتر، وحزم 86 حصانا وعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: فيستي