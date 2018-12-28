"FAW" تطلق سيارة جديدة في روسيا

أعلن وكلاء شركة "FAW" الصينية في موسكو عن نية شركتهم طرح أحدث نموذج من سيارات "Besturn X40" على الأراضي الروسية.

وجاءت هذه السيارات بهيكل كروس أوفر لاجتياز الطرق الوعرة، وتصميم أنيق شبيه بتصميم سيارات مازدا "CX 5" الأخيرة، تميزه واجهة أمامية يتداخل فيها الكروم مع البلاستيك بصورة أنيقة.

vesti.ru

وزودت المركبة بمحرك بنزين بأربع أسطوانات، بسعة 1.6 لتر، وعزم 108 أحصنة، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وميكانيكية بـ 5 مراحل، وعجلات بمقاس 17 إنشا.

youtube/MOTOTREND

أما من الداخل، فقد أتت قمرة المركبة بأنظمة أمان تضم 4 وسائد هوائية، بالإضافة إلى مقاعد جلدية مريحة، وواجهة قيادة مزودة بشاشة متطورة بمقاس 8 بوصات.

المصدر: فيستي