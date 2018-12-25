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شيفروليه تطلق "Camaro" الجديدة كليا

عالم السيارات

شيفروليه تطلق
vesti.ru
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استعرضت شركة شيفروليه نموذجها الجديد من سيارات "Camaro" الرياضية الشهيرة.

وشملت التعديلات الشكل الخارجي للسيارة، إذ جاء النموذج الجديد بواجهة أمامية مزودة بفتحات هوائية كبيرة، ومصابيح LED مميزة، بالإضافة إلى جناح هوائي صغير على الصندوق الخلفي لزيادة ثبات المركبة على السرعات العالية.

vesti.ru

أما من الداخل، فقد زودت قمرة السيارة بمقاعد جلدية مريحة، ومقود رياضي بأزرار للتحكم بمختلف تقنيات المركبة، وشاشتين تعملان باللمس، واحدة في منتصف واجهة القيادة، وأخرى مقابل السائق مباشرة.

vesti.ru

وتعمل "Camaro" بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5.9 ثانية، بالإضافة إلى نظام دفع خلفي، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.

المصدر: فيستي

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