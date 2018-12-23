روسيا تطلق شاحنة عملاقة جديدة

استعرضت شركة "Tonar" الروسية نموذجها الجديد من الشاحنات العملاقة القادرة على نقل أوزان كبيرة جدا.

وجاءت شاحنة "Tonar-7502" الجديدة بمحرك بسعة 19 لترا، قادر على توليد عزم 750 حصانا، ونظام دفع "6×6" وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز أصعب الطرق.

وصنعت هذه المركبة لنقل الأتربة والحجارة من مناجم الألماس والمعادن في روسيا، لذا، جاءت بمقطورتين محمولتين على عجلات كبيرة، سعة كل واحدة 39.5 متر مكعب، يمكنهما نقل أكثر من 125 طنا من الحمولة دفعة واحدة.

youtube/MZ TONAR

كما يمكن لهذه السيارة العمل في أصعب الظروف المناخية، في درجات حرارة تتراوح ما بين 60 تحت الصفر، و50 فوق الصفر. وزودت مقصورتها بأربع وسادات أمان، بالإضافة إلى مقاعد مريحة بأنظمة تسخين وتبريد، وأجهزة اتصال لاسلكية، ومنظومات ملاحة وتحديد للمواقع.

المصدر: فيستي