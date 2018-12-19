"فولكس فاغن" تطلق جيلا جديدا من السيارات

ذكرت مصادر مقربة من "فولكس فاغن" أن الشركة عازمة على إطلاق جيل جديد من سيارات "Atlas" الكروس الشهيرة.

وسيأتي الجيل الجديد من هذه السيارات تحت اسم "Atlas Cross Sport"، بهيكل أصغر بقليل من هياكل "Atlas" الحالية، وبتصميم شبيه يميزه شكل الواجهة الخلفية، والشبك الأمامي لغطاء المبرد.

وبدلا من المحركات الهجينة الموجودة في "Atlas" حاليا، ستزود النماذج الجديدة بمحركات "تيرامونت" بست أسطوانات، وعزم 220 و270 حصانا.

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كما ستتمتع هذه المركبة بنظام دفع رباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل. أما سعرها، فمن المنتظر أن يكون نحو 44 ألف دولار.

المصدر: فيستي