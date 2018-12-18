"Brabus" تستعرض نموذجا غير مسبوق من سيارات مرسيدس

استعرض شركة "Brabus" المتخصصة بتعديل سيارات مرسيدس، نموذجا رياضيا فائقا من "gelandewagen" رباعية الدفع الشهيرة.

وجاء نموذج "Brabus 700 4x4²" بنظام تعليق خاص يمكنها من اجتياز أصعب الطرق، وأنظمة قيادة تساعد على التحكم بكل عجلة على حدة، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي غير مسبوق، يمكنه دعم محاور دفع العجلات وفقا لطبيعة الطريق.

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ومن الداخل، زودت السيارة بمقاعد مريحة مكسوة بأفخم أنواع الجلود، وواجهة قيادة مزودة بمقود رياضي، وشاشتين متطورتين للتحكم بمعظم تقنيات المركبة، فضلا عن أنظمة صوت ممتازة، وأخرى لتسخين وتبريد المقاعد.

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ويضمن الأداء الجبار لهذه السيارة محرك بسعة 5.5 لتر، و8 أسطوانات، وعزم 700 حصان، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 5 ثوان، والوصول بها إلى سرعة 210 كلم.

المصدر: فيستي