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أكثر السيارات تكلفة بالنسبة لشركات التأمين

عالم السيارات

أكثر السيارات تكلفة بالنسبة لشركات التأمين
pexels.com/ Torsten Dettlaff
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نشرت شركة "ألفا" الروسية قائمة بالسيارات التي تعتبر مكلفة لشركات التأمين في حال تعطلت أو تعرضت للحوادث.

وعلى رأس القائمة جاءت سيارات مرسيدس "SL-Klasse" و"S 65 AMG" و"G-Klasse"، والتي تتراوح أسعارها ما بين 10 إلى 13 مليون روبل (150-196 ألف دولار).

وفي المركز الرابع حلت سيارات "Mercedes-Benz AMG G63"، التي يبلغ سعرها 150 ألف دولار تقريبا، وتلتها سيارات "Rolls-Royce Wraith" و"Porsche Cayenne Turbo".

ومن بين السيارات المكلفة بالنسبة لشركات التأمين أيضا، جاءت سيارات "Mercedes-Benz Actros 3341 AK"، وسيارات الفئة الخامسة والسابعة الجديدتين من بي إم دبليو، والتي تتراوح أسعارها ما بين 60 إلى 130 ألف دولار تقريبا.

المصدر: فيستي

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