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مازدا تسحب أكثر من 20 ألف سيارة من روسيا وحدها!

عالم السيارات

مازدا تسحب أكثر من 20 ألف سيارة من روسيا وحدها!
Reuters
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ذكر وكلاء شركة مازدا في موسكو أن الشركة عازمة على سحب أكثر من 20 ألف سيارة من الأسواق الروسية.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة الروسية الوطنية لمعايير الجودة أن "مازدا ستسحب من الأسواق الروسية 20891 سيارة من النموذج (6)، طرحت في الفترة ما بين عامي 2002 و2008، بسبب مشاكل تقنية في عمل وسادات الأمان الهوائية الموجودة في تلك السيارات، ما قد يتسبب بوفاة بعض ركاب تلك السيارات عند وقوع الحوادث".

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من جانبها، أكدت مازدا أن المشاكل موجودة فقط في وسائد الأمان الأمامية لهذه السيارات، لذا ستقوم بسحب المركبات وإصلاح هذا الخلل لجميع عملائها مجانا.

وتأتي تلك الأخبار بعد أيام فقط من إعلان تويوتا اليابانية أيضا عن نيتها سحب 2.5 مليون سيارة من أسواق العالم بسبب أعطال في محركاتها.

المصدر: لايف. رو

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