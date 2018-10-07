تويوتا تسحب نحو 2.5 مليون سيارة من الأسواق

أعلنت شركة تويوتا أنها ستسحب نحو 2.5 مليون سيارة هجينة كانت قد طرحتها في الأسواق.

وأوضحت الشركة أن السبب وراء سحب تلك السيارات هو إصلاح بعض الأعطال الفنية الموجودة في محركاتها، وخصوصا أن العديد من عملاء الشركة كانوا قد راسلوا تويوتا، واشتكوا من أن محركات سياراتهم الهجينة تتوقف فجأة عن العمل.

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ومن المفترض أن تسحب تويوتا سيارات من بضعة نماذج بما فيها "Prius" الشهيرة، حيث سيتم مبدئيا سحب نحو 1.25 مليون سيارة في اليابان، و830 ألف سيارة طرحت في أمريكا، و290 ألف سيارة كانت قد أطلقت في أوروبا.

ومن المفترض أن تقوم الشركة بإصلاح تلك الأعطال في سيارات عملائها مجانا، كما فعلت مسبقا مع المشاكل التي ظهرت في نظام فرامل بعض نماذجها.

المصدر: لايف. رو