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مرسيدس تبهر معجبيها بسيارة رياضية خيالية!

عالم السيارات

مرسيدس تبهر معجبيها بسيارة رياضية خيالية!
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استعرضت "AMG" المتخصصة بتعديل سيارات مرسيدس نموذجا جديدا لسيارة رياضية بمواصفات فائقة.

وأتت هذه المركبة التي يطلق عليها اسم "Project One" بهيكل رياضي غاية في الانسيابية، تميزه فتحات كبيرة لزيادة الأيروديناميكية والتوازن على السرعات العالية، ومزودة بعجلات رياضية كبيرة، وأبواب تفتح للأعلى بصورة مميزة.

كما حصلت السيارة على محرك توربيني جبار بست أسطوانات، وعزم 1000 حصان، قادر على زيادة السرعة من 0 إلى 200 كلم/ثانية في أقل من 6 ثوان، والوصول بها إلى سرعة 350 كلم/ساعة.

motor1.com

وستطرح هذه السيارة التي جاءت بأحدث أنظمة القيادة والأنظمة الإلكترونية بسعر 2.7 مليون يورو تقريبا.

المصدر: لايف. رو

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