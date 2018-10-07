"أفتو فاز" تعزز مكانتها في الأسواق

ذكر القائمون على شركة "أفتو فاز" الروسية أن مبيعات شركتهم، في شهر سبتمبر من العام الجاري، سجلت ارتفاعا نسبته 10.3% مقارنة بمبيعات الشهر نفسه من العام الفائت.

وأوضحت الشركة أن مبيعاتها من السيارات في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، كانت أكبر بمقدار 17% من مبيعاتها في نفس الفترة من عام 2017، ووصلت أعداد المركبات المباعة إلى 259129 قطعة.

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كما تشير إحصائيات الشركة إلى أن شهر سبتمبر 2018، شهد مبيع 9.94 ألف سيارة من طراز "LADA Granta"، أغلبها من النموذج الأخير لهذه السيارة، بالإضافة إلى مبيع 7.79 ألف سيارة "LADA Vesta"، وبضعة آلاف من النماذج الأخرى التي تنتجها الشركة.

وتعتبر مجموعة "أفتو فاز" حاليا جزءا من تحالف (رينو-نيسان-ميتسوبيشي)، وتطرح سيارات تحت أربع علامات تجارية هي "لادا" و"رينو" و"نيسان" و"داتسون".

المصدر: نوفوستي