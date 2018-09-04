لادا تستعرض "نيفا" الجديدة كليا!

استعرضت شركة لادا الروسية نموذجها القادم من سيارات "نيفا" رباعية الدفع الشهيرة.

وبالنظر للتصميم الجديد، يمكن أن نلاحظ أن السيارة أتت بهيكل عصري مميز يجمع بين تصميم سيارات "رينج روفر" و"رينو داستر" رباعية الدفع، وزودت بعجلات رياضية كبيرة تساعدها على اجتياز أصعب الطرق.

من جانبهم، أكد القائمون على مصنع "أوتوفاز" الروسي المنتج لسيارات لادا أن النموذج الجيد من "نيفا" مزود بنظام دفع رباعي، وأحدث أنظمة الفرملة والتعليق، فضلا عن علب سرعة أوتوماتيكية وعادية بـ 6 مراحل.

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ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بنوعين من محركات البنزين، واحد بسعة 1.6 لتر وعزم 114 حصانا، وآخر توربيني بسعة 2.0 لتر، وعزم 168 حصانا، أما سعرها فلن يزيد عن 20 ألف دولار.

المصدر: فيستي