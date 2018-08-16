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BMW تطرح جيلا جديدا من الفئة الثالثة

عالم السيارات

BMW تطرح جيلا جديدا من الفئة الثالثة
www.bmw.com
BMW الفئة الثالثة
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أعلن عملاق الصناعة الألمانية عن إطلاق جيل جديد من الفئة الثالثة لسيارة BMW، وبدأت المعلومات التفصيلية تتسرب لوسائل الإعلام عن الميزات التقنية للموديل الجديد.

www.bmw.com

ومن المفترض أن ينتمي هيكل السيارة الجديدة إلى مجموعة هياكل CLAR التي اخترعتها BMW عام 2015، وتتكون من الصلب والألومينيوم وأنسجة الكربون، وهي هياكل قللت من وزن السيارة، حيث سيقل وزن الموديل الجديد عن سابقه بـ55 كغم.

www.bmw.com

أما عن المحرك، فسوف يحصل الموديل الجديد من الفئة الثالثة على محرك بقدرة 380 حصانا، وسوف يصبح موديل M Performance الرياضي، أول موديل يحصل على دفع خلفي (ولكن للولايات المتحدة فقط)، وعادة ما كان يزود الموديل الرياضي بنظام دفع رباعي (حال عدم التنويه).

www.bmw.com
BMW الفئة الثالثة
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وسوف يأتي المحرك بسعة 2 لتر (بنزين أو ديزل)، وستصنع منه نسخة هجينة 330e، تستهلك قدرا أقل من البنزين، ويقال إن كل محرك من محركات BMW 3 سوف يزود بمولد إشعال قدرته 48 فولتا.

وسوف تعلن الشركة عن الموديل الجديد، في نوفمبر 2018.

المصدر: فيستي رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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