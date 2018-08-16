BMW تطرح جيلا جديدا من الفئة الثالثة

أعلن عملاق الصناعة الألمانية عن إطلاق جيل جديد من الفئة الثالثة لسيارة BMW، وبدأت المعلومات التفصيلية تتسرب لوسائل الإعلام عن الميزات التقنية للموديل الجديد.

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ومن المفترض أن ينتمي هيكل السيارة الجديدة إلى مجموعة هياكل CLAR التي اخترعتها BMW عام 2015، وتتكون من الصلب والألومينيوم وأنسجة الكربون، وهي هياكل قللت من وزن السيارة، حيث سيقل وزن الموديل الجديد عن سابقه بـ55 كغم.

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أما عن المحرك، فسوف يحصل الموديل الجديد من الفئة الثالثة على محرك بقدرة 380 حصانا، وسوف يصبح موديل M Performance الرياضي، أول موديل يحصل على دفع خلفي (ولكن للولايات المتحدة فقط)، وعادة ما كان يزود الموديل الرياضي بنظام دفع رباعي (حال عدم التنويه).

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وسوف يأتي المحرك بسعة 2 لتر (بنزين أو ديزل)، وستصنع منه نسخة هجينة 330e، تستهلك قدرا أقل من البنزين، ويقال إن كل محرك من محركات BMW 3 سوف يزود بمولد إشعال قدرته 48 فولتا.

وسوف تعلن الشركة عن الموديل الجديد، في نوفمبر 2018.

المصدر: فيستي رو