روسيا تبدأ ببيع سيارات "Marussia" المعدلة

أعلنت شركة "VIP-Service" الروسية عن نيتها بيع بعض سيارات "Marussia B1" الرياضية المعدلة محلية الصنع.

وأتت هذه السيارات بهياكل انسيابية من المعدن وألياف الكربون، وأنظمة تعليق وفرملة رياضية، وألوان فريدة تجمع بين الأحمر والأسود، والأصفر والأسود، بالإضافة إلى فتحات جانبية في الهيكل لضمان مقاومة أقل للهواء عند السرعات العالية.

وزودت هذه المركبات بمحركات "VQ35" بسعة 3.5 لتر وعزم 300 حصان، قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 5 ثوان، والوصول بالمركبة إلى سرعة 250 كلم/ ساعة.

كما زودت السيارات بعلب سرعة أوتوماتيكية، وأبواب تفتح للأعلى على غرار تلك الموجودة في سيارات لامبورغيني الرياضية، أما سعرها فيبلغ 153 ألف دولار تقريبا.

المصدر: فيستي