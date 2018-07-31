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تسلا تبني مصنعا لها في أوروبا

عالم السيارات

تسلا تبني مصنعا لها في أوروبا
pexels.com/ Pixabay
تسلا تبني مصنعا لها في أوروبا
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة تسلا الأمريكية تتفاوض مع دولتين أوروبيتين لإنشاء مصنع جديد لها في القارة العجوز.

وأوضحت الصحيفة أن تسلا تتفاوض مع ألمانيا، البلد الذي يرى فيه، إيلون موسك، الرئيس التنفيذي للشركة المكان الأنسب لإنتاج سياراته الكهربائية. وفي الوقت نفسه، تخوض الشركة مفاوضات مع هولندا حيث يقع مقرها المخصص لتطوير السيارات لتتماشى مع السوق الأوروبية.

وفي حال التوصل إلى اتفاق مع أي من البلدين، ستقوم تسلا ببناء مصنع كبير لها في أوروبا تعمل فيه على تجميع السيارات الكهربائية، والبطاريات المخصصة لتلك السيارات في مكان واحد، أي لن تعتمد على مصنعين لهذا الغرض كما تفعل حاليا في الولايات المتحدة.

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وتأتي تلك الأخبار بعد أن نشر موسك تغريدة له على تويتر ذكر فيها أن ألمانيا هي الخيار الأرجح لبناء مصنع تابع لشركته في أوروبا، وربما ستكون الحدود الفرنسية الألمانية المكان الأنسب لذلك.

المصدر: لايف. رو

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