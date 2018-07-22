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الصين تدخل عالم صناعة السيارات الفارهة!

عالم السيارات

الصين تدخل عالم صناعة السيارات الفارهة!
vesti.ru
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أكدت شركة "Lynk&Co" الصينية عزمها إطلاق سيارة سيدان فاخرة، تنافس بها أهم مصنعي السيارات في العالم.

وألمحت الشركة إلى أن نموذج "3" الجديد من سياراتها سيزود بأحدث الأنظمة الإلكترونية للتحكم والقيادة، فضلا عن برامج أمان متطورة، وتقنيات مولتيميديا وشاشات متصلة بكاميرات رؤية نهارية وليلية.

vesti.ru

وستجهز هذه السيارات بمحركات بنزين وديزل بسعة 1.5 و2.0 لتر، من فئة "Drive-E" التي تستخدم في أحدث سيارات فولفو.

كما تخطط الشركة المصنعة إطلاق نماذج كهربائية من هذه السيارة خلال عامين، وبأسعار ومواصفات تنافس مركبات تسلا.

vesti.ru

المصدر: فيستي

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