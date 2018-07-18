// 26.06.2018 по тикету 15478
سكودا تطرح نسخا معدلة من "Kodiaq" الشهيرة
youtube/ AUTO BILD
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أكدت مصادر في سكودا عزم الشركة طرح نماذج معدلة من سيارات "Kodiaq" رباعية الدفع.
ومن المنتظر أن تأتي "Kodiaq GT" المعدلة بهيكل أكبر، وتعديلات تطال الواجهتين والمصابيح الأمامية والخلفية.
كما من المفترض ان تأتي السيارة الجديدة بمحركات "TSI" توربينية بسعة 2 لتر، وعزم 186 و220 حصانا، بالإضافة إلى علب سرعات أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.
ومن المفترض أن يبدأ سعر هذه السيارات في الأسواق الأوروبية من 46 ألف دولار.
المصدر: فيستي
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