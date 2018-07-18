سكودا تطرح نسخا معدلة من "Kodiaq" الشهيرة

أكدت مصادر في سكودا عزم الشركة طرح نماذج معدلة من سيارات "Kodiaq" رباعية الدفع.

ومن المنتظر أن تأتي "Kodiaq GT" المعدلة بهيكل أكبر، وتعديلات تطال الواجهتين والمصابيح الأمامية والخلفية.

كما من المفترض ان تأتي السيارة الجديدة بمحركات "TSI" توربينية بسعة 2 لتر، وعزم 186 و220 حصانا، بالإضافة إلى علب سرعات أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

ومن المفترض أن يبدأ سعر هذه السيارات في الأسواق الأوروبية من 46 ألف دولار.

المصدر: فيستي