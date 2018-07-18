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سكودا تطرح نسخا معدلة من "Kodiaq" الشهيرة

عالم السيارات

سكودا تطرح نسخا معدلة من
youtube/ AUTO BILD
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أكدت مصادر في سكودا عزم الشركة طرح نماذج معدلة من سيارات "Kodiaq" رباعية الدفع.

ومن المنتظر أن تأتي "Kodiaq GT" المعدلة بهيكل أكبر، وتعديلات تطال الواجهتين والمصابيح الأمامية والخلفية.

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كما من المفترض ان تأتي السيارة الجديدة بمحركات "TSI" توربينية بسعة 2 لتر، وعزم 186 و220 حصانا، بالإضافة إلى علب سرعات أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

vesti.ru

ومن المفترض أن يبدأ سعر هذه السيارات في الأسواق الأوروبية من 46 ألف دولار.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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