سائق يحطم رقما قياسيا للسرعة بسيارة أودي! (فيديو)

تداولت مواقع الإنترنت شريط فيديو يظهر وصول سائق إلى سرعة قياسية بقيادته سيارة "Audi RS6".

ويظهر الفيديو كيف انطلق السائق بسيارته على طريق سريع في ضواحي إحدى المدن، حيث بدأ بزيادة السرعة حتى وصلت إلى 378 كلم/ ساعة، ليحطم رقما قياسيا جديدا بالنسبة لهذه السيارة.

Публикация от @ag_999_ 11 Июл 2018 в 9:39 PDT

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والملفت في الأمر أن سيارة "Audi RS6" وفقا للمواصفات الفنية للشركة، وبمحركها القوي بعزم 605 لأحصنة، مصممة لتسير بسرعة 305 كلم/ ساعة كحد أقصى.

المصدر: لايف. رو