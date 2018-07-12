بلغاريا تطور السيارة الأقوى في العالم!

أعلنت شركة "Alieno" البلغارية عن نيتها طرح سيارة رياضية خارقة بعزم يفوق 5000 حصان.

ويؤكد الخبراء في الشركة أن هيكل "Arcanum" القادمة خفيف ومتين مصنوع من ألياف البلاستيك والكربون، وسيساعدها على الوصول إلى سرعات تفوق 500 كلم/ ساعة، ومحركها الجبار سيزيد من تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في أقل من ثانيتين فقط.

ومن المنتظر أن تطرح هذه المركبة بنموذجين، الأول بمحرك عزمه 5221 حصانا، يجعل منها السيارة الأقوى في العالم، ونموذج آخر بمحرك يبلغ عزمه 4351 حصانا، قادر على زيادة سرعة المركبة إلى 488 كلم/ ساعة.

وستستخدم في هذه السيارة عدة أنظمة للمكابح منها مكابح تقليدية، وأنظمة أكثر تطورا تعتمد على الطاقة الكهرومغناطيسية.

المصدر: فيستي