لادا تطلق نسخة رياضية من سيارات "Vesta" الشهيرة

أعلن مصنع "أوتوفاز" الروسي المصنع لسيارات لادا عن نيته إطلاق نسخة رياضية من مركبات "Vesta" الشهيرة.

ولم يصرح المعمل بالمواصفات النهائية لتلك السيارة، لكن التسريبات أكدت أنها ستأتي بمحرك بسعة 2.5 لتر بعزم 185 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل.

كما من المفترض أن تزود السيارة الجديدة بأنظمة تعليق رياضية، وإطارات بمقاس 17 بوصة، ولتقليل مقاومة الهواء، سينخفض ارتفاعها عن الأرض ليبلغ 162 ملم فقط.

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ووفقا للخبراء في سوق السيارات، فإن Vesta كانت أكثر مركبات لادا مبيعا في السوق الروسية خلال العام الجاري، ففي حزيران 2018 لوحده، بيع منها أكثر من 9800 سيارة.

المصدر: تاس