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ذكاء اصطناعي ينقذ سيارات القيادة الذاتية

عالم السيارات

ذكاء اصطناعي ينقذ سيارات القيادة الذاتية
pexels- Nubia Navarro
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طور علماء من جامعة كامبريدج البريطانية خوارزمية جديدة لبرنامج الذكاء الاصطناعي في سيارات القيادة الذاتية، تحل مشاكل الأخطاء المحتملة.

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ويستطيع برنامج الذكاء الاصطناعي المطور "تصحيح الأخطاء" التي يرتكبها الذكاء الاصطناعي أثناء القيادة في الطرق الريفية والوعرة، بتحليل معطيات الخطأ أولا، ومن ثم تلافيه لدى مصادفة نظيره لاحقا.

وإذا أخطأ الذكاء الاصطناعي داخل السيارة وفقد اتجاهه الصحيح، فإن الخوارزمية الجديدة تساعد الشبكة العصبية للذكاء الاصطناعي على فهم أخطائها وتصحيحها في طريق العودة خلال 15 إلى 20 دقيقة.

وقال عمر شاه، أحد المبرمجين في شركة "Wayve"، إن إضافة المزيد من الاستقلالية إلى الذكاء الاصطناعي في سيارات القيادة الذاتية ستسمح بإنقاذ حتى أسوأ السائقين، من مشاكل الطرق الوعرة بفضل الخوارزمية الجديدة التي ستحل أي مشكلة تصادف السيارة خلال فترة محدودة.

المصدر: لايف. رو

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