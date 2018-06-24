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بنتلي تطلق وحشا رياضيا جديدا

عالم السيارات

بنتلي تطلق وحشا رياضيا جديدا
youtube/ AUTO BILD
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أكدت مصادر مقربة من شركة بنتلي عزم الشركة إطلاق سيارة فاخرة بمواصفات رياضية مميزة العام المقبل.

وبالنظر للصور المتداولة لهذه السيارة يمكن أن نلاحظ أنها ستأتي بهيكل أنيق رياضي لا يخلو من ملامح الفخامة والقوة التي اعتاد عليها عشاق بنتلي.

ومن المتوقع أن تحمل السيارة الجديدة اسم "Bentayga Sport" أو "Bentayga Speed" وتزود بمحرك جبار بـ 12 أسطوانة، قادر على توليد عزم 608 أحصنة، وقادر على زيادة تسارع المركبة من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3 ثوان.

youtube/THEY'S CAR TV
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أما مقصورة السيارة الداخلية، فستزود بمقاعد واسعة مريحة مكسوة بأفخم أنواع الجلود، وأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتين متطورتين، واحدة أمام السائق مباشرة، وأخرى تعمل باللمس للتحكم بمختلف خصائص السيارة.

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر

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