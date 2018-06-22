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أودي تطرح أحدث سياراتها الصغيرة

عالم السيارات

أودي تطرح أحدث سياراتها الصغيرة
vesti.ru
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طرحت أودي مؤخرا نموذجا جديدا من سيارات "A1" الصغيرة المخصصة للقيادة داخل المدن.

وجاءت "A1" الجديدة بهيكل رياضي أنيق بطول 4 أمتار، وارتفاع 1.41 متر، وعرض 1.7 متر. أما سعة صندوقها الخلفي، فزادت بمقدار 65 لترا مقارنة بسعة صندوق نظيرتها من الجيل الفائت.

vesti.ru

وزودت النماذج العادية من هذه السيارة بمحرك توربيني بـ 3 أسطوانات وسعة 1 لتر، قادر على توليد عزم 95 و120 حصانا. أما النماذج الرياضية منها فجاءت بمحركات بـ 4 أسطوانات وسعة 1.5 لتر، قادرة على توليد عزم يبلغ 150 و200 حصان.

أما مقصورة السيارة فأتت بأحدث أنظمة المولتيميديا، ومكبرات صوت من "Bang&Olufsen" بقياس 11 إنشا، بالإضافة إلى شاشتين تعملان باللمس، وأنظمة تحكم بحرارة المقصورة والمقاعد.

vesti.ru

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر

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