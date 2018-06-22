أودي تطرح أحدث سياراتها الصغيرة

طرحت أودي مؤخرا نموذجا جديدا من سيارات "A1" الصغيرة المخصصة للقيادة داخل المدن.

وجاءت "A1" الجديدة بهيكل رياضي أنيق بطول 4 أمتار، وارتفاع 1.41 متر، وعرض 1.7 متر. أما سعة صندوقها الخلفي، فزادت بمقدار 65 لترا مقارنة بسعة صندوق نظيرتها من الجيل الفائت.

وزودت النماذج العادية من هذه السيارة بمحرك توربيني بـ 3 أسطوانات وسعة 1 لتر، قادر على توليد عزم 95 و120 حصانا. أما النماذج الرياضية منها فجاءت بمحركات بـ 4 أسطوانات وسعة 1.5 لتر، قادرة على توليد عزم يبلغ 150 و200 حصان.

أما مقصورة السيارة فأتت بأحدث أنظمة المولتيميديا، ومكبرات صوت من "Bang&Olufsen" بقياس 11 إنشا، بالإضافة إلى شاشتين تعملان باللمس، وأنظمة تحكم بحرارة المقصورة والمقاعد.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر