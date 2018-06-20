فورد تسحب 300 سيارة من الأسواق

قررت شركة السيارات الأمريكية فورد سحب 300 سيارة من طرازي "إفريست" و"رانجر" من أستراليا.

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وذكرت وسائل الإعلام المختصة أن الشركة الأمريكية ستسحب سياراتها المنتجة عام 2018 من السوق الأسترالية، بسبب مشاكل متعلقة بنظام التوجيه، خاصة في السيارات المستخدمة في المدن الكبرى.

ويعود السبب في ذلك للحمل الكبير الذي يتعرض له نظام التوجيه في ازدحامات المرور في المدن عادة.

وتعهدت الشركة بتحمل كافة تكاليف وأعباء إصلاح العيوب في هذه السيارات.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو