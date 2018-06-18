فورد تعدل "Edge" الشهيرة

استعرضت شركة فورد مؤخرا أحدث نماذجها من سيارات "Edge" الكروس أوفر.

وتميز النموذج الجديد من "Edge" بهيكل أنيق رياضي وبالعديد من أنظمة التحكم الإلكتروني بالقيادة، وبأخرى تحذر السائق لتفادي الحوادث على الطرقات السريعة.

كما زودت نماذجها الأساسية بمحركات بسعة 2 لتر قادرة على توليد عزم يصل إلى 250 حصانا، بالإضافة إلى علب سرعات أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

أما نماذج "Edge ST" فأتت بمحركات بـ 6 أسطوانات وسعة 2.7 لتر وعزم 315 و355 حصانا.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر