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لاند روفر تعدل "Discovery" الشهيرة

عالم السيارات

لاند روفر تعدل
youtube/YOUCAR
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أعلنت لاند روفر أنها أضافت سلسلة من التعديلات على سيارات "Discovery" المخصصة للطرق الوعرة.

وزودت النماذج الجديدة من "Discovery" بمحركات توربينية قوية بـ 6 أسطوانات وسعة 3 لترات، قادرة على توليد عزم 306 أحصنة، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 7 ثوان تقريبا.

كما طرحت الشركة المصنعة في هذه السيارات نظام "Clear Exit Monitor" الذي ينبه السائق أثناء الحركة عن وجود سيارات قريبة أو دراجات أو مشاة، ويقلل من احتمال وقوع حوادث غير متوقعة.

youtube/YOUCAR

وجاءت نماذج "Discovery" الجديدة بثلاثة أنظمة أمان هي "Park Pack" و"Drive Pack" و"Driver Assist Pack".

youtube/YOUCAR

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر

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