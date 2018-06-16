"واز" الروسية تحتفل بكأس العالم على طريقتها

أعلنت شركة "واز" الروسية عن إطلاق نسخة مخصصة من سيارات "باتريوت" احتفالا بفعاليات كأس العالم لكرة القدم.

وتميزت النسخة الجديدة من "باتريوت" بهيكل مطلي بلون أزرق، تزين جانبيه خطوط ذهبية مزركشة بشعارات مونديال روسيا لكرة القدم.

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كما ظهرت شعارات المونديال على العديد من أجزاء السيارة الأخرى، كباب الصندوق الخلفي وزجاج النوافذ والفرش الداخلي، وعلى أقراص العجلات في بعض النسخ.

وجهزت هذه السيارة بنظام دفع رباعي، وتقنيات تحكم كهربائي بالمقود والمقاعد والأبواب والمرايا الجانبية، بالإضافة إلى نظام ملاحة بالأقمار الاصطناعية وأحدث نظم المولتيميديا، أما سعرها فيقارب 20 ألف دولار.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر