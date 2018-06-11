"ياندكس" تختبر سياراتها ذاتية القيادة في تترستان

أكدت شركة "ياندكس" الروسية عزمها اختبار سياراتها ذاتية القيادة بمدينة إينوبوليس في جمهورية تترستان.

وفي مقابلة مع الصحافة قال عمدة المدينة: "من المفترض أن تقوم ياندكس باختبار سياراتها ذاتية القيادة هنا على أراضي مدينتنا، في يونيو الجاري، لاختبار وصقل خوارزميات الحركة في هذه السيارات.. لقد أرسلت الشركة فريقا خاصا لهذا الغرض، ونحن ندعم الفكرة ونعلم أننا بأمس الحاجة لتطويرها ودعم المطورين والإنجازات الفكرية والعلمية الروسية".

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وأوضح المسؤول أن جامعة مدينة "إينوبوليس" العلمية تعمل حاليا على تطوير مثل هذا النوع من المشاريع، وتستحدث منظومة خاصة للقيادة الذاتية ستعمل على شاحنات "كاماز".

تجدر الإشارة إلى أن مدينو "إينوبوليس" أو "مدينة الغد القريب" هي مدينة علمية بدأ العمل على استحداثها عام 2012، وافتتحت عام 2015 بالقرب من عاصمة تترستان الروسية، هدفها اجتذاب العقول والقدرات العلمية ومنع هجرتها إلى مناطق أخرى، وتطوير كل ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة.

المصدر: تاس

أسعد ضاهر