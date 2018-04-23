"Lancer" القادمة قد تتربع على عرش سيارات ميتسوبيشي

أكدت مواقع مهتمة بشؤون السيارات أن شركة ميتسوبيشي ستطرح نسخة جديدة من سيارات "Lancer" قد تصبح الأكثر مبيعا بين مركباتها.

وقال مدير العمليات والمبيعات في ميتسوبيشي، تريفور مان: "لدينا خطة لاستبدال سيارات ASX وOutlander وTriton بنماذج جديدة من سيارات باجيرو وLancer، ستكون مركبات كروس أوفر متطورة بتصاميم مختلفة كليا".

ويتوقع الخبراء في سوق السيارات أن يعتمد المهندسون في ميتسوبيشي تصميم "e-Evolution" الذي استعرضوه منذ مدة في سيارات "Lancer" القادمة، لتتحول هذه المركبة من سيدان إلى كروس أوفر بمظهر عصري وأنيق.

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كما افترض المختصون في موقع "Аutoexpress" أن تزود السيارة الجديدة بمنصة "CMF C/D" التي تعتمدها شركات نيسان ورينو في سياراتها رباعية الدفع الأخيرة.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر