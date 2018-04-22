هيونداي تؤجل إطلاق سيارة طال انتظارها
youtube/ Car Reviewer
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ذكرت مصادر مطلعة في سوق السيارات أن هيونداي ستؤجل إطلاق بيك آب "Santa Cruz" حتى عام 2020.
واستعرضت هيونداي مشروع هذه السيارة أول مرة عام 2015، وكان من المقرر أن تطلقها هذا العام، لكن التغيرات التي طرأت على الكادر الإداري في الشركة العام الماضي، تسببت بتأجيل طرحها في الأسواق.
youtube/ Car Reviewer
ومن المفترض أن تأتي النسخة العادية من بيك آب "Santa Cruz" بمحرك ديزيل بأربع أسطوانات وسعة 2.0 لتر وعزم 190 حصانا، ونظام دفع رباعي.
وبالنظر للنموذج الأولي الذي استعرضته هيونداي لهذه السيارة، نلاحظ أنها جاءت بهيكل انسيابي مميز، وأقراص عجلات كبيرة بمظهر رياضي، وتصميم فريد يجمع بين اللونين الفضي والأخضر.
المصدر: رامبلر
أسعد ضاهر
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