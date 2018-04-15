سكودا تطلق سيارة كروس أوفر اقتصادية

استعرضت شركة سكودا سيارة "Kamiq" الجديدة بمواصفات مميزة واقتصادية.

وتشبه هذه السيارة من حيث المظهر كروس أوفر "كودياك" التي طرحتها سكودا في السنوات الأخيرة، لكنها أتت بهيكل أصغر بقليل بأبعاد (4390×1781×1539) ملم.

وأكدت الشركة المصنعة أن أولى نسخ هذه السيارة ستطرح في السوق الصينية بمحركات اقتصادية بسعة 1.5 لتر وعزم 110 أحصنة، كما ستأتي بنظام دفع أمامي.

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أما فيما يتعلق بالنسخ التي ستخصص للسوق الأوروبية فمن المنتظر أن تأتي "Kamiq" بمحركات بسعة 2 و2.5 لتر، قادرة على توليد عزم 220 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

ومن المفترض أن تطلق سكودا مبيعات هذه السيارة بعد عرض خاص في بكين، في النصف الثاني من العام الجاري.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر