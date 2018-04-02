جاغوار تطرح كروس أوفر رياضية مميزة

قدمت جاغوار مؤخرا نموذجها الجديد من سيارات "F-Pace SVR" الكروس أوفر الرياضية.

وأكثر ما يميز هذه السيارات هو المحرك التوربيني الجبار بـ 8 أسطوانات، قادر على توليد عزم 550 حصانا وزيادة تسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في ظرف 4.1 ثانية فقط.

أما فيما يتعلق بالشكل الخارجي، فتنفرد هذه المركبة بهيكل مميز يزين مقدمته شبك المبرد الذي انقسم إلى 4 أجزاء، بالإضافة إلى أقراص العجلات الرياضية المطلية بالكروم بمقاس 21 بوصة.

وأدخلت جاغوار على مقصورة هذه السيارة منظومة Touch Pro المزودة بشاشة بمقاس 10 بوصات تعمل باللمس وتتحكم بأفضل تقنيات المولتيميديا.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر