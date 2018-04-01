"Maserati" تتألق بسيارة كروس أوفر مميزة

طرحت شركة Maserati في معرض نيويورك الأخير سيارة كروس أوفر، يتوقع أن تصبح أكبر منافس لسيارات "Porsche Cayenne" في الأسواق.

وزودت الشركة "Levante Trofeo" الجديدة بمحرك توربيني بـ 8 أسطوانات بسعة 8.3 لتر، قادر على توليد عزم 590 حصانا والتسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في ظرف 3.9 ثانية فقط.

ويتفوق محرك هذه السيارة على محركات "Porsche Cayenne Turbo" التي توفر تسارعا من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 4.1 ثانية.

youtube/youDRIVEstyle

ومن المميزات الأخرى في "Levante" الجديدة، هيكلها الانسيابي المزود بعجلات رياضية بمقاس 20 بوصة، وزوجين من العوادم الثنائية التي تزين الواجهة الخلفية، بالإضافة إلى المصابيح الجذابة.

youtube/youDRIVEstyle

أما قمرة السيارة فأتت في غاية الأناقة وزودت بمقاعد واسعة مكسوة بأفخم أنواع الجلود، بالإضافة إلى أحدث أنظمة المولتيميديا.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر