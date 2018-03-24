شركة روسية تزود حافلتها ذاتية القيادة بأسرع كمبيوتر في العالم

ينوي الخبراء في معهد "IT" الروسي استخدام جهاز كمبيوتر خارق من طراز "Nvidia DGX" لإعداد خوارزميات حافلة "كاماز" ذاتية القيادة.

وعقب تطورير شركة "كاماز" الروسية بالتعاون مع مركز "نامي" الروسي للبحوث العلمية، للحافلة، قررت الشركة تزويدها بحاسوب فريد، طوره علماء من جامعة "إينوبوليس" الأمريكية، لإعداد الخوارزميات الخاصة بمساراتها في الأوقات والظروف الجوية المختلفة.

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وأشار الخبراء إلى أن جهاز الكمبيوتر هذا أسرع بمقدار 96 مرة من جهاز الكمبيوتر الكلاسيكي. وبمقدوره تقليص الوقت اللازم لإجراء الحسابات وتعليم شبكات النيرون (الخلايا العصبية) من بضعة أسابيع إلى عدة ساعات.

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يذكر أن شركة "كاماز" تشارك بنشاط في مشاريع تطوير الناقلات ذاتية القيادة. وقد وقعت اتفاقية مع جمعية "أوتونت" الروسية لتطوير وسيلة النقل هذه. وبموجب تلك الاتفاقية، سيتم إنشاء ميدان خاص باختبار الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة، ثم تنظيم إنتاجها في جمهورية تترسان الروسية.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف