كيا تطرح الجيل الجديد من "K9" الفارهة

استعرضت كيا مؤخرا الجيل الجديد من سيارات "K9" أو "Quoris" التي تعتبر من أفخم مركبات السيدان التي تنتجها الشركة.

ويتميز الجيل الجديد من "K9" بتصميم مختلف تماما عن الأجيال السابقة، فهيكل السيارة أصبح أكبر وأكثر عصرية، تزينه مصابيح LED مزودة بشرائط مضيئة مزدوجة.

أما من الداخل، فأتت السيارة بقمرة واسعة مزودة بمقاعد مريحة مكسوة بأفخم أنواع الجلود، بالإضافة لشاشة تعمل باللمس بمقاس 12.3 بوصة على واجهة السائق، وشاشات على المقاعد الخلفية، وأحدث أنظمة المولتيميديا التي توفر أكبر قدر من الرفاهية للركاب.

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وفيما يتعلق بالمحرك، فقد زودت المركبة بمحركات توربينية بسعة 3.3 لتر وعزم 370 حصانا، ومحركات أكبر بـ 8 أسطوانات وعزم 425 حصانا.

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المصدر: فيستي

أسعد ضاهر