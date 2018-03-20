سوزوكي تغزو الأسواق بسيارة صغيرة مميزة

لقيت سيارة "Maruti Swift" التي استعرضتها سوزوكي أواخر العام الفائت رواجا كبيرا في أوساط محبي السيارات الصغيرة حول العالم.

وذكرت وكالة The Economic Times أن أكثر الأسواق التي أبدت اهتمامها بهذه السيارة كانت السوق الهندية، ففي أقل من شهرين منذ بدء مبيعاتها هناك، ورد للشركة المصنعة أكثر من 90 ألف طلب شراء للحصول على هذه المركبة.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الطلبات كثرت في الهند على شراء "Maruti Suzuki Swift" لدرجة أن المشترين يضطرون إلى انتظار سيارتهم الجديدة لمدة شهرين أو ثلاثة بعد طلبها من الشركة.

youtube/ DriveMag

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وزودت نسخ هذه السيارة بقمرة واسعة وعملية، وعجلات بمقاس 15 بوصة، وعدة أنواع من المحركات، منها محركات بسعة 1.2 لتر وعزم 81 و113 حصانا، ومحركات "DDiS" بسعة 1.3 لتر وعزم 73.99 حصان، فضلا عن علب سرعات عادية وأوتوماتيكية بـ 5 مراحل.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر