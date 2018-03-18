أودي ترفع الستار عن "A6" الجديدة

استعرضت شركة "أودي" نموذجها الجديد من سيارات "A6" الشهيرة بخصائصه الفريدة.

وتميزت السيارة الجديدة عن سابقاتها من نماذج "A6" بهيكل أكبر وأكثر انسيابية، حيث زاد طولها إلى 4 أمتار و93 سنتيمترا، وعرضها إلى 186 سنتيمترا.

وزودت السيارة بشاشة عرض تعمل باللمس بمقاس 10.1 بوصة، توضع أسفلها شاشة أخرى بمقاس 8.6 بوصة، مخصصة للتحكم بأنظمة السيارة، ولوحة العدادات المواجهة للسائق فجاءت رقمية بالكامل.

وفيما يتعلق بنسخة "A6 50 TDI" التي تعمل بالديزل، فقد زودت بمحرك بسعة 3 لترات بعزم 286 حصانا. أما النسخة التي تعمل بالبنزين فأتت بمحرك بـ 6 أسطوانات وسعة 3 لترات وعزم 340 حصانا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر