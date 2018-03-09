بي إم دبليو تخطو بسرعة نحو عالم السيارات ذاتية القيادة

أكد خبراء في مجال السيارات أن شركة بي إم دبليو الألمانية تخطو بسرعة نحو تطوير سيارة ذاتية القيادة.

أذهلت بي إم دبليو العالم منذ سنوات عندما استعرضت سيارات "i30" الصغيرة القادرة على ركن نفسها بشكل مستقل واجتياز أضيق الأماكن دون تدخل السائق، واليوم يؤكد الخبراء أن هذه السيارات زودت بإمكانيات أكبر استعدادا لجعلها سيارات ذاتية القيادة تماما.

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ومن أهم الميزات التي زودت بها تلك السيارات هي إمكانية التحكم بها عن بعد بواسطة الهاتف الذكي، إذ يمكن للمستخدم استعمال الهاتف لتشغيل السيارة وجعلها تتحرك نحوه، وبنفس الطريقة يمكن التحكم بالسيارة لتقوم بركن نفسها بشكل مستقل.

وتحسبا لعدم استغلال هذه الميزة لسرقة السيارة عند فقدان الهاتف، قامت بي إم دبليو بإضافة خاصية أمان لهذه السيارة تتطلب أن يقترب سائقها وينظر إلى شاشة خاصة عند الزجاج الجانبي لتفتح الأبواب أوتوماتيكيا.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر