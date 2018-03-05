جاغوار تطرح سيارة كهربائية غاية في الفخامة

استعرضت شركة جاغوار البريطانية سيارة "I-Pace" الكهربائية الفارهة، والتي من المتوقع أن تصبح أكبر منافس لسيارات تسلا.

وتبلغ القيمة الإجمالية لعزم المحركين الكهربائيين اللذين زودت بهما النسخة العادية من هذه السيارة 394 حصان، أما سعة البطارية الموجودة فيها فـ 90 كيلوواط، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4.5 ثانية، وقطع مسافات تصل إلى 380 كلم بالشحنة الواحدة.

وباستخدام الشاحن السريع بقدرة 100 كيلواط/ساعة، يمكن شحن 80% من بطارية هذه السيارة في غضون 40 دقيقة فقط.

أما فيما يتعلق بالنسخة "X" الأقوى من هذه السيارة، فيمكنها أن تتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.9 ثانية فقط، وقطع مسافة 470 بالشحنة الواحدة لبطاريتها.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر