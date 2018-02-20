هيونداي الجديدة تضخ مياها صالحة للشرب

تنتج سيارة "Hyundai Nexo" رباعية الدفع، التي تعمل بالطاقة الكهربائية الناتجة عن خلايا وقود الهيدروجين، مياها يمكن استخدامها في صنع كوب من الشاي أو القهوة.

وخلافا لمحركات الاحتراق التقليدية، لا ينبعث ثاني أكسيد الكربون من سيارات الهيدروجين، بحيث يكون بخار الماء المنتج الثانوي الوحيد.

وعرضت شركة هيونداي "المستوى الرابع" من تكنولوجيا القيادة الذاتية، باستخدام سيارة "Nexo"، التي خضعت للاختبار مع رصد ظروف الطريق لكامل الرحلة، الممتدة من سيئول إلى بيونغ تشانغ، موطن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018، في كوريا الجنوبية.

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وتتميز السيارة الجديدة، التي ستعرضها هيونداي في معرض جنيف للسيارات الشهر المقبل، بأنها شبه ذاتية القيادة، حيث زُودت بكاميرات على جانبيها، وأجهزة استشعار وبيانات الخرائط لضمان التشغيل الآمن.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي في بريطانيا توني وايتهورن،: "يمكن للسيارة ذات القدرات الذاتية، أن يكون لها القدرة الكافية على تشغيل الأجهزة المنزلية في المستقبل، بالإضافة إلى إعطاء المياه كمنتج ثانوي نقي بما فيه الكفاية لتغذية النباتات".

والجدير بالذكر، أن تكلفة الهيدروجين مماثلة للديزل والبنزين في بريطانيا، لذا يكلف تزويد "Nexo" بالوقود الكامل حوالي 60 جنيها إسترلينيا. ويمكن ملء خزان الوقود في محطات مخصصة للتزود بالوقود الهيدروجيني.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا