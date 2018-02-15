حطمت سيارة "Owl" التي أنتجتها شركة "Aspark" رقما قياسيا جديدا لتصبح أسرع سيارة كهربائية في العالم.

ووفقا لموقع Clicccar فقد "تمكنت سيارة Owl في آخر اختباراتها من التسارع إلى 100 كلم/ ساعة في ظرف 1.92 ثانية فقط، ما يجعل منها أسرع سيارة كهربائية موجودة حاليا".

وبهذا الرقم، حطمت "Owl" أسطورة سيارة "Nio EP9" الشهيرة التي أتت بعزم 1360 حصانا، وتمكنت من التسارع حتى 100 كلم/ساعة في غضون 2.7 ثانية، والرقم الذي حققته سيارة "Dodge Challenger SRT Demon" خلال 2.3 ثانية.

وطرحت أول نسخة من "Owl" في فرانكفورت عام 2017، وزودت بمحرك بقوة 435 حصانا، لكن الخبراء عدلوا النسخة التجريبية التي حطمت الرقم القياسي الجديد وزودوها بمحرك كهربائي بعزم 1000 حصان.

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر