رباعية دفع فاخرة جديدة من "بي إم دبليو"

طرحت شركة "بي إم دبليو" شريط فيديو استعرضت فيه "X4" الجديدة، أحدث سياراتها رباعية الدفع.

ووفقا لموقع "Autonews" المتخصص بشؤون السيارات فإن السيارة ستطرح بعدة نسخ: الأولى "xLine"، مخصصة للطرق الوعرة وبمواصفات تمكنها من اجتياز أصعب العقبات، أما "M Sport" و"M Sport X" فجاءتا بمواصفات رياضية.

وتتميز مقصورة هذه السيارة بأكبر قدر ممكن من الراحة والرفاهية، ومزودة بأحدث الوسائل التقنية كشاشة 5.5 بوصة تعمل باللمس للتحكم بجميع الخصائص، فضلا عن أنظمة المولتيميديا الحديثة وأنظمة التحكم الصوتي.

youtube/ BMW

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وزودت "X4" بمحركات توربينية بسعة 2.0 لتر وعزم 184 و252 حصانا قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 6.3 ثانية.

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر