مرسيدس تطرح "G-Class" جديدة بمواصفات فائقة

استعرضت شركة مرسيدس الألمانية نموذج "AMG G 63" المعدل من سياراتها الشهيرة من الفئة G رباعية الدفع.

وزودت الشركة هذا النموذج بنوعين من المحركات الجبارة، الأول توربيني بـ 8 أسطوانات بسعة 4 لترات وسرعة دوران بمعدل 2500-3500 دورة في الدقيقة، أما المحرك الثاني فبسعة 5.5 لتر وعزم 585 حصانا.

youtube/ RoCars

ويتعامل المحركان مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع مجالات، تتيح التسارع إلى 100 كلم/ ساعة في ظرف 4.5 ثانية فقط، وباستهلاك وقود يقدر بـ 13.2 لتر لكل 100 كلم.

وكما جرت العادة في نماذج مرسيدس "G" الأخيرة، تلقت "G 63" الجديدة نظام تعليق مميز قادر على التأقلم مع مختلف الطرق والتحكم بكل عجلة على حده، فضلا عن نظام دفع رباعي يمكن السيارة من اجتياز أصعب العقبات.

youtube/ RoCars

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وبالإضافة لكل تلك الميزات، حصلت هذه السيارة على أحدث أنظمة التحكم بالثبات ومنع انزلاقها على الطرقات الوعرة أو الزلقة حتى عند السير بسرعات عالية، فضلا عن أحدث أنظمة الأمان والمولتيميديا، وتقنيات الـ "LED" التي أضفت على مصابيحها طابعا من العصرية والتميز.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر