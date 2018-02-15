دبلوماسي أمريكي يشتري سيارة روسية قديمة

قام دبلوماسي أمريكي بشراء سيارة "لادا" روسية، من إنتاج عام 1987، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الثلاثين.

ويعمل الدبلوماسي الأمريكي براين تيم-بروك في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في إستونيا، وحسب قوله فإن هذه "أول سيارة أشتريها في حياتي، لذلك قررت أن تكون سيارة مميزة، ولأني لا أحتاج سيارة حديثة، اعتقد أن اختياري صحيح".

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وأشار براين إلى أنه تدرب على استخدام علبة السرع الميكانيكية وكذلك اشترى الإطارات الشتوية لسيارته.

يذكر أن إنتاج الموديل السادس لـ "لادا" بدأ عام 1976، واستمر حتى عام 2006، حيث بلغ عدد السيارات التي أنتجت خلال هذه الفترة أكثر من 4 ملايين سيارة.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما